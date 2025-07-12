Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Bangkok’ta Aşk Tazeledi

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, birlikte çıktıkları Bangkok tatilinde aşk dolu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlar

Bir süredir birlikte olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak tutuyor. Ancak çift, zaman zaman yaptıkları romantik paylaşımlarla magazin gündeminin merkezine oturuyor. Son olarak Tayland’ın başkenti Bangkok’ta birlikte tatile çıkan ünlü çift, bu kez aşklarını gizlemek yerine keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

Romantik Tatil, Renkli Paylaşımlar

Tatilden paylaştıkları karelerle büyük beğeni toplayan ikili, hem uyumlarıyla hem de mutluluklarıyla hayranlarını mest etti. Kubilay Aka, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Kahvaltıda mango, gezdim gördüm Bangkok” notunu yazarak tatilin ruhunu yansıttı. Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. Hafsanur Sancaktutan da bu romantik gönderiye kalp ve gülümseme emojileriyle karşılık verdi.

Evlilik İddiaları Güçleniyor

Çifte yakın kaynaklara göre, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ilişkisi ciddiyet kazanıyor. Hatta kulislerde ikilinin evlilik yolunda ilerlediği konuşuluyor. Her ne kadar bu konuda net bir açıklama yapılmamış olsa da, birlikte yaptıkları tatiller ve sosyal medya paylaşımları bu iddiaları güçlendiriyor.

Magazin Dünyasının Yeni Favori Çifti

Hem oyunculukları hem de enerjileriyle adından söz ettiren Hafsanur ve Kubilay, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. Tatillerinde verdikleri pozlar, birlikteliklerinin ne kadar sağlam temellere dayandığını da gözler önüne seriyor.