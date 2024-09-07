Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın intikam yolculuğu

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’ 12 Eylül Perşembe Show TV’de izleyici karşısına çıkacak. Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olacak olan dizide ‘Aras Aydın’ ve ‘Hafsanur Sancaktutan’ iki kardeşe hayat verecek.

Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın intikam yolculuğu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-09-2024 17:20

Show TV’nin yeni sezonda ekrana taşıyacağı 'Siyah Kalp' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımını sektörün güçlü isimlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi, 12 Eylül Perşembe günü Show TV ekranlarında olacak.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı bu iddialı yapım, izleyicilere dram ve entrika dolu bir hikaye sunuyor. Aras Aydın ve Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Nuh ve Melek karakterleri, bebekken terk edildikleri annelerinin izini sürmek için Kapadokya’ya gidiyor. İki kardeşin zorlu çocukluklarının intikamını almak için girdikleri bu macera, onları Şansalan ailesi ve onların karanlık sırlarıyla yüzleştiriyor.

Kapadokya’nın mistik atmosferinde geçen bu sürükleyici hikaye, izleyiciyi geçmişle yüzleşme, intikam ve aile bağlarının karmaşık dünyasına çekiyor. Dizi, yıldızlardan oluşan dev kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ece Uslu (Sumru), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet) gibi başarılı isimler bu entrika dolu aile dramına hayat verecek.

Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Siyah Kalp, güçlü hikayesi ve yıldız kadrosuyla yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Bu etkileyici dizi, 12 Eylül Perşembe günü Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Siyah Kalp 1.Bölüm Tanıtım

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