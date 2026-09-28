Yeşim Salkım’dan Bomba İddia! “Beni Dolandırdı”

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un son günlerde gündeme gelen fon iddialarıyla anılmasının ardından Yeşim Salkım’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Salkım yıllar önce yaşandığını söylediği bir ticari anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı ve Cihan Sütşurup hakkında oldukça sert ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmişte yaşadığı bir olay nedeniyle mağdur edildiğini öne sürdü. Salkım’ın paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken yıllar önce yaşandığı belirtilen olay yeniden konuşulmaya başlandı.

Yıllar Önce Yaşanan Olayı Anlattı

Yeşim Salkım Cihan Sütşurup ile geçmişte yaptığı bir ticari işlemden söz etti. Salkım’ın anlattığına göre “barter” adı altında gerçekleştirilen bir anlaşma sırasında kendisinin mağdur edildiğini öne sürdü.

Şarkıcı yaşananlarla ilgili oldukça net konuşurken paylaşımında “Beni dolandırdı” ifadesini kullandı. Ancak bu sözler Salkım’ın kendi iddiasını yansıtıyor olayla ilgili karşı tarafın kamuoyuna yansıyan bir açıklaması bulunmuyor.

Salkım ayrıca o dönemde Salih Yiğiner isimli bir kişinin de olayın içinde aracı olarak yer aldığını ileri sürdü.

“Umarım Adalet Yerini Bulur”

Yaşadığını söylediği sürecin ardından konunun mahkemeye taşındığını belirten Salkım yıllar sonra yaptığı paylaşımda adalet vurgusu yaptı. Ünlü şarkıcının bu açıklamaları Cihan Sütşurup’un yeniden gündeme geldiği bir döneme denk gelince daha da dikkat çekti.

Gözler Cihan Sütşurup’a Çevrildi

Yeşim Salkım’ın açıklamalarının ardından gözler Cihan Sütşurup cephesine çevrildi. Salkım’ın yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü olayla ilgili Sütşurup tarafından şu ana kadar kamuoyuna yansıyan yeni bir açıklama bulunmuyor.

Öte yandan Salkım’ın gündeme getirdiği iddiaların hukuki sürecinin geçmişte nasıl sonuçlandığına ilişkin detaylar da merak konusu oldu.