Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka çifti ayrıldı mı?

Bir süredir aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti, sosyal medyadaki hareketleriyle ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Çift, Instagram'da birbirlerini takipten çıkararak hayranlarını şaşkına çevirdi.

Daha önce sık sık birlikte fotoğraflar paylaşan ve mutlu olduklarını dile getiren ikilinin bu hamlesi, “Ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili her iki taraftan da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu gelişme, takipçiler arasında büyük bir merak uyandırırken, bazı hayranlar ayrılığın gerçek olmadığını savunarak çiftin barışmasını dilediklerini ifade etti. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ilişkisinin akıbeti ise şimdilik belirsizliğini koruyor.