Hafsanur Sancaktutan: Kıyafetlere çok para harcamayı sevmiyorum

Etiler'de muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hafsanur Sancaktutan, "Her şey yolunda, şu an bir toplantı halindeyim. Birkaç iş görüşmemiz var, onları değerlendirdik. Gelecekte ters köşe karakterlerde oynamayı düşünüyorum. Daha önce denemediğim bir rolde yer almak istiyorum. Kendimi güvende hissettiğim bir proje ve senaryo olursa, neden olmasın" dedi.

"Aynı projede oynamak istediğiniz bir oyuncu var mı?" sorusu üzerine Sancaktutan, "Tabii ki var, senaryoya göre değişebilir, ama sırtımı dayayabileceğim ve güvendiğim bir oyuncu olursa, işte o zaman tadından yenmez" şeklinde cevapladı.

Geçmişte "Erkek oyuncular partnerlerini seçiyor" tartışmalarıyla ilgili hatırlatılan oyuncu, "Açıkçası böyle bir durumla karşılaşmadım ve başıma böyle bir şey gelmedi. Son olarak Kerem Bürsin ile çalıştım. Kendisi çok iyi bir arkadaşım ve projemizde iyi anlaşıyorduk. Ancak eğer böyle bir durumla karşılaşırsam, neden olmasın? Şaka bir yana, yetenekli ve işinde başarılı biriyle çalışmak her zaman keyif verir. Kimse bunu reddetmez" dedi.

Boş zamanlarını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda, genç oyuncu, "Spor yapardım, ama son zamanlarda fırsat bulamadım. Kedilerimle ilgileniyorum, yemek yapmaktan hoşlanırım. Ayrıca üniversiteye gidiyorum, Sosyoloji bölümünde okuyorum ve bu bölümü oldukça keyifle takip ediyorum" diye yanıtladı. Muhabirlerin "Üniversitede belki de en popüler bölümsünüz" yorumuna karşılık, Sancaktutan, "Evet, biraz öyle oldu" şeklinde espriyle karşılık verdi.

Moda konusundaki görüşlerini açıklayan oyuncu, "Markalar konusunda takıntım yok, kıyafet seçerken rahat hissettiğim ve bana yakışanı tercih ederim. Ayrıca, çok pahalı kıyafetlere para harcamayı tercih etmem" dedi.