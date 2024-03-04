Hadise'nin tarzının bedeli ortaya çıktı!

Özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de dikkat çeken Hadise, Bakü'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının tarzının bedeli konuşulmaya başlandı.

Hadise'nin tarzının bedeli ortaya çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2024 16:41

Özel yaşamıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen bir makyaj etkinliğine katıldı. 38 yaşındaki Hadise, yüzüne yapılan makyajı sergilemek için sahneye çıktı.

Kırmızı elbisesi ve dikkat çekici makyajıyla gözleri üzerine çeken şarkıcı, yeni pozlarını 14.7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Gönderisine "Seni dizlerinin üstüne çökertecek kadar çok şeyim var" notunu düşüren ünlü isim, kısa sürede 240 binden fazla beğeni aldı.

Hadise'nin tercih ettiği kıyafetin bedeli de ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasına göre; güzel şarkıcının kırmızı elbisesinin değeri 8 bin 842 TL olarak belirlendi.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin tarzına çeşitli yorumlar yaparken, elbisesiyle ilgili "Sipariş ettiğimle eve gelen gibi olmuş", "Çok yakışmış", "Online alışverişte göründüğü gibi durmuş üstünde" ve "Harika görünüyor" gibi ifadeler kullandılar.

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