Advert

Hadise'nin makyajsız pozları olay oldu

Özel hayatı, sahne tarzı ve cesur seçimleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer makyajsız pozlarıyla dikkat çekti. Doğal güzelliğini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının bu kareleri, kısa sürede büyük beğeni ve yorum alarak adından söz ettirdi.

Hadise'nin makyajsız pozları olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2023 20:01

En son "Sevmiyo" şarkısının klibindeki sahnelerle büyük yankı uyandıran ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan şarkıcı, şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Doğal güzelliğini takipçileriyle paylaşan Hadise'nin bu kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekti. Sosyal medyada Hadise için yapılan yorumlar arasında; 'Duru güzellik', 'Her haliniyle mükemmel kadın', 'Yaşlandıkça gençleşiyor' gibi ifadeler bulunuyor.

Benzer Haberler
İrem Helvacıoğlu: Garsonluk ve tezgahtarlık yaptım! İrem Helvacıoğlu: Garsonluk ve tezgahtarlık yaptım!
Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'in son hali şaşırttı! Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'in son hali şaşırttı!
Bihter’de rol alan Hande Ataizi ile Farah Zeynep Abdullah arasında ateşkes imzalandı Bihter’de rol alan Hande Ataizi ile Farah Zeynep Abdullah arasında ateşkes imzalandı
Pelin Karahan: Eşimle flört yaşamadan anne baba olduk Pelin Karahan: Eşimle flört yaşamadan anne baba olduk
Ömür Gedik'ten takipçisine şaşırtan yanıt: Ömür Gedik'ten takipçisine şaşırtan yanıt: "Babam da senin gibi çıplak buldu"
Melisa Şenolsun'dan mayolu poz: Kışımı yaza çevirdim! Melisa Şenolsun'dan mayolu poz: Kışımı yaza çevirdim!
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin
  • 14-11-2023 19:18

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin