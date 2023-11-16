Hadise'nin makyajsız pozları olay oldu

En son "Sevmiyo" şarkısının klibindeki sahnelerle büyük yankı uyandıran ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan şarkıcı, şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Doğal güzelliğini takipçileriyle paylaşan Hadise'nin bu kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekti. Sosyal medyada Hadise için yapılan yorumlar arasında; 'Duru güzellik', 'Her haliniyle mükemmel kadın', 'Yaşlandıkça gençleşiyor' gibi ifadeler bulunuyor.