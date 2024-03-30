Hadise'nin makyajsız hali sosyal medyayı salladı

Ünlü popçu Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme oturmuş, ancak takipçilerinden gelen yorumlarla karşılaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafın altına "Yüzüne ne olmuş?" ve "Bu sen değilsin" şeklinde yorumlar yapılması üzerine ünlü şarkıcı, çareyi paylaştığı fotoğrafı silerek bulmuştu.

Basın mensuplarının konuyla ilgili soruları karşısında sessizliğini koruyan Hadise, "Konuşmayacağım" diyerek konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak sessizliği, makyajsız haliyle dikkatleri üzerine çeken popçu, doğal güzelliğiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hadise'nin makyajsız hali, takipçileri tarafından olumlu tepkiler alırken, ünlü şarkıcının doğallığı ve cesareti övgüyle karşılandı.



