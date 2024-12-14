Hadise’nin konseri gündem oldu: Dans şovu tartışma yarattı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hadise, dün akşam verdiği konserinde sergilediği dans şovuyla sosyal medyada gündem oldu. Sahne kostümü ve enerjik performansıyla dikkat çeken şarkıcı, hayranlarını coştururken, bazı takipçilerden farklı tepkiler aldı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Hadise’nin sahne performansını eleştirerek, “Kadınlığını aşırı kullanıyor, artık itici gelmeye başladı” ifadelerini kullanırken, bazıları ise şarkıcıya övgüler yağdırdı. “Her şey yakışıyor, çok çekici ve özgüvenli” gibi yorumlarla Hadise’nin tarzını destekleyen takipçiler, sanatçının sahne şovlarına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Hadise, dans şovları ve kostümleriyle sık sık adından söz ettiren bir isim. Konseriyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şarkıcı, bu yorumlarla da sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.