Hadise'nin kalça dansı gündem oldu!

Son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mini kırmızı elbisesiyle yaptığı kalça dansı videosunu paylaşan Hadise, sosyal medyayı hareketlendirdi.

Hadise'nin kalça dansı gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2024 14:21

Magazin dünyasının sürekli gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından mini kırmızı elbisesiyle yaptığı kalça dansı videosunu paylaşan Hadise, büyük ilgi gördü.

Özel hayatındaki olaylar, çarpıcı açıklamaları ve cesur pozlarıyla tanınan Hadise, sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Bakü'de verdiği konserde, hem dinleyicilerin hem de izleyicilerin gözlerini ve kulaklarını açtı.

Mini kırmızı elbiseyle sahneye çıkan Hadise'nin kalça dansı performansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyicilerini büyüleyen iddialı dansıyla Hadise, hayranları tarafından "Muhteşem", "Harika" gibi yorumlarla övgü aldı.

Haberin Videosu : Hadise'nin kalça dansı gündem oldu!
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