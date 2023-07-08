Hadise'nin bikinili pozuna yorum yağdı!

Hadise, yoğun iş temposundan arta kalan zamanları tatil yaparak değerlendiriyor. Sık sık lüks tatil destinasyonlarına kaçan Hadise, tatil anılarını hayranlarıyla Instagram hesabından paylaşıyor. Son olarak, şarkıcı bikinisiyle ayna karşısında çektiği bir pozu takipçileriyle paylaştı ve bu paylaşım büyük ilgi gördü.

Hadise'nin Instagram hesabında paylaştığı bu son kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pozun altına yapılan yorumlar, şarkıcının kilo verdiği konusunda yoğunlaştı. Takipçileri, Hadise'nin sıkı çalışmalarının sonucunda daha fit bir görünüme sahip olduğunu vurgulayarak, onu tebrik ettiler.

İŞTE O YORUMLAR

-Threads'in ilk Hadise'si...

-Her yıl insanlar yaşlanırken Hadise gençleşiyor, sırrını öğrenebilir miyiz?

-Burada bir Hadise yaşanıyor dediler, geldik.

-Hadise kilo vermiş, bravo