Hadise'den sürpriz proje: 10 milyon TL'lik teklife hayır diyemedi!

Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Hadise, dijital bir platformda yer alacak proje teklifini kabul etti. Uzun süredir oyunculuk teklifleri alan Hadise, bu projeden 10 milyon TL kazanacak.

Hadise'den sürpriz proje: 10 milyon TL'lik teklife hayır diyemedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2024 13:46

Şarkılarıyla beğeni toplayan ünlü şarkıcı Hadise, dijital platformda yer alacak bir proje teklifini kabul ederek oyunculuk kariyerine adım atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır oyunculuk teklifleri alan Hadise, sonunda 10 milyon TL'lik teklife hayır diyemedi.

Her hareketiyle gündem olan Hadise, şarkıcılık kariyerindeki başarısını oyunculuk sahnesine taşımaya karar verdi. Sık sık reddettiği oyunculuk tekliflerini bu kez kabul eden ünlü şarkıcı, bir dijital platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağladı.

Hadise'nin bu teklifi kabul etmesinde, yakın arkadaşı Seda Bakan'ın büyük rolü oldu. Seda Bakan, Hadise'yi motive ederek oyunculuk dersleri almaya başlamasına vesile oldu. Dizinin konusu ve hangi platformda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

Hayranlarını heyecanlandıran bu gelişme, Hadise'nin kariyerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.

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