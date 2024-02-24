Hadise'den sürpriz hamle! Biletler 19 bin liradan satışa çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise, Azerbaycan'da makyaj üzerine bir masterclass düzenleyeceğini duyurdu. Hayranlarını güzelliğiyle büyüleyen Hadise, güzellik sırlarını paylaşacak. Etkinliğin biletleri 19 bin liradan satışa sunuldu.

Hadise'den sürpriz hamle! Biletler 19 bin liradan satışa çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2024 14:21

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, hayranlarıyla güzellik sırlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan özel bir etkinlikte makyaj üzerine masterclass verecek.

Hadise'nin güzelliği ve makyaj tarzıyla dikkat çekmesi, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Şimdi ise hayranları, sahnelerin yıldızıyla bir araya gelip güzellik sırlarını öğrenme fırsatı bulacaklar. 2 Mart'ta gerçekleşecek etkinlikte Hadise, yaklaşık bir saat boyunca makyajın inceliklerini paylaşacak.

Ünlü şarkıcı, masterclass'ın yanı sıra makyajının püf noktalarını da ilk kez açıklayacak. Bu özel etkinliğin biletleri ise büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bilet fiyatları 3 bin TL'den başlarken, VIP kategoride yer alan biletler 19 bin liraya kadar çıkıyor.

Hadise, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyız. Sizinle makyaj sırlarımı paylaşacağım" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılmak isteyenler, Hadise'nin güzellik sırlarını öğrenmek ve unutulmaz bir deneyim yaşamak için biletlerini şimdiden satın alabilirler.

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