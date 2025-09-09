Hadise’den samimi itiraf: “Anne olmaya hazırım”

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Sanatçı, artık anne olmak istediğini dile getirerek “Çocuğum olursa bambaşka bir kadın olacağım” ifadelerini kullandı.

Hadise’den Anne Olma İtirafı

Bir dönem Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğiyle gündeme gelen Hadise, daha sonra yönetmen Şenol Sönmez ile yaşadığı birlikteliği de sonlandırmıştı. Şimdi ise geleceğe dair planlarını paylaşan ünlü şarkıcı, anne olma isteğini açık yüreklilikle dile getirdi. Hadise, “Dünya kötüleşiyor ama ben bu karanlığa güzel bir evlat bırakacağım” sözleriyle hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

“Çocuğum Olursa Beni Bambaşka Bir Kadın Yapacak”

Hadise, çocuk sahibi olmanın hayatını kökten değiştireceğini vurguladı. “Çocuğumu bu dünyadan uzak tutmak isterim. Çünkü o, bu hayatı seçmeyecek. Özgürce yaşasın isterim ama aynı zamanda çocuğuyla kaliteli vakit geçiren bir anne olmak isterim. Telefonda değil, yanında. Biliyorum, çocuğum olursa beni bambaşka bir kadın yapacak” diyerek hayalini anlattı.

Aşk Hakkında Dikkat Çeken Sözler

Şarkıcı, aşk konusundaki düşüncelerini de paylaştı. “Üç yıl önce sorsaydın umutsuz bir romantiktim. Ama artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hadise’yi olduğu gibi kabul etmeyenle mutlu olamam. Gereksiz insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum” diyerek hayatında yeni bir döneme girdiğini açıkladı.

Hayranlarından Tam Destek

Hadise’nin samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, ünlü şarkıcının hem anne olma isteğine hem de aşk hakkındaki sözlerine yoğun ilgi gösterdi. Paylaşımlarda “Hadise anne olmalı” yorumları öne çıktı.