Hadise’den aşk dolu paylaşım: Yönetmen Şenol Sönmez ile ilk poz!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hadise, bu kez aşkını sosyal medyada ilan etti. Ünlü şarkıcı, Ferdi Özbeğen'in unutulmaz parçası “Satmışım Anasını” eşliğinde sevgilisi Şenol Sönmez’in kendisini öptüğü anı paylaştı.

Hadise’nin bu romantik paylaşımı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Yorum yağmuruna tutulan fotoğraf, ikilinin ilişkisini doğrularken magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Şarkıcı, paylaşımıyla hem aşkını ilan etmiş hem de mutluluğunu sevenleriyle paylaşmış oldu. Çiftin ilişkisi şimdiden “set aşkı” olarak adlandırılarak konuşulmaya başlandı.