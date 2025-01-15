Hadise’den aşk dolu paylaşım: Yönetmen Şenol Sönmez ile ilk poz!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde "Esas Oğlan" dizisinde Ceren karakterine hayat veren Hadise, dizi setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başladı.

Hadise’den aşk dolu paylaşım: Yönetmen Şenol Sönmez ile ilk poz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2025 10:44

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hadise, bu kez aşkını sosyal medyada ilan etti. Ünlü şarkıcı, Ferdi Özbeğen'in unutulmaz parçası “Satmışım Anasını” eşliğinde sevgilisi Şenol Sönmez’in kendisini öptüğü anı paylaştı.

Hadise’nin bu romantik paylaşımı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Yorum yağmuruna tutulan fotoğraf, ikilinin ilişkisini doğrularken magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Şarkıcı, paylaşımıyla hem aşkını ilan etmiş hem de mutluluğunu sevenleriyle paylaşmış oldu. Çiftin ilişkisi şimdiden “set aşkı” olarak adlandırılarak konuşulmaya başlandı.

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