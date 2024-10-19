Hadise’den Adana’da güçlü mesaj: “Bir şeyler değişene kadar konuşacağız”

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz akşam Adana Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen konserinde, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hit şarkılarını dans şovlarıyla birleştirerek sahneye taşıyan Hadise, yalnızca müzik dolu bir performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal mesajlar da verdi.

Hadise’den Adana’da güçlü mesaj: “Bir şeyler değişene kadar konuşacağız”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2024 09:13

 

Adana'nın güçlü kadınlarına seslenen Hadise, konuşmasında kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. “Evet, konserlerde dertlerimizden arınıp, eğleniyoruz ama bizi mutsuz eden şeyler var” diyen sanatçı, “Ülkemizde vahşice öldürülen tüm kadınlar adına unutmayacağız ve bir şeyler değişene kadar konuşacağız. Her şeye sıfır tolerans” ifadelerini kullandı.

Hadise’nin bu duyarlı konuşması, hayranları tarafından büyük alkış aldı. Sahne performansı kadar, sosyal mesajlarıyla da takdir toplayan şarkıcı, özellikle kadınların sesi olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Adana’daki konseriyle sanatını ve mesajını birleştiren Hadise, hem sahnede hem de sahne dışında farkındalık yaratmaya devam ediyor.

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