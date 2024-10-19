Hadise’den Adana’da güçlü mesaj: “Bir şeyler değişene kadar konuşacağız”

Adana'nın güçlü kadınlarına seslenen Hadise, konuşmasında kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. “Evet, konserlerde dertlerimizden arınıp, eğleniyoruz ama bizi mutsuz eden şeyler var” diyen sanatçı, “Ülkemizde vahşice öldürülen tüm kadınlar adına unutmayacağız ve bir şeyler değişene kadar konuşacağız. Her şeye sıfır tolerans” ifadelerini kullandı.

Hadise’nin bu duyarlı konuşması, hayranları tarafından büyük alkış aldı. Sahne performansı kadar, sosyal mesajlarıyla da takdir toplayan şarkıcı, özellikle kadınların sesi olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Adana’daki konseriyle sanatını ve mesajını birleştiren Hadise, hem sahnede hem de sahne dışında farkındalık yaratmaya devam ediyor.