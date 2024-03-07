Hadise yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına uğrattı!

Hadise'nin son haliyle ilgili yapılan yorumlar ve spekülasyonlar, ünlü şarkıcının takipçileri arasında merak uyandırmaya devam ediyor. İşte detaylar

Hadise yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına uğrattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2024 10:51

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Ancak, fotoğrafın yayınlanmasının ardından gelen "Yüzüne ne oldu, bu sen değilsin" gibi yorumlar üzerine Hadise, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Hadise'nin son paylaşımı, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Fotoğraftaki görüntüsüyle tanınmaz hale geldiği yönünde yapılan yorumlar, şarkıcının paylaşımını kaldırmasına neden oldu. Takipçilerinin "Yüzüne ne oldu, bu sen değilsin" gibi şaşkınlık ifadeleri, Hadise'nin yüzüne yapılan bir müdahalenin olup olmadığına dair spekülasyonlara yol açtı.

Ancak, Hadise'nin fotoğrafını silmesiyle birlikte konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının sessizliği, takipçilerinin merakını arttırdı ve olayın ardından sosyal medyada hızla konuşulmaya başlandı.

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