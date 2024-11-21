Hadise ve Seda Bakan’dan galada moda şovu!

Yeni sezonda büyük merakla beklenen Esas Oğlan dizisinin galası görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Başrollerinde Hadise ve Seda Bakan’ın yer aldığı dizi, henüz yayınlanmadan dikkatleri üzerine çekerken, galada yaşanan bir moda sürprizi geceye damga vurdu.



Gerçek hayatta da çok yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan, galaya aynı kıyafetle katılarak tüm gözleri üzerlerine çekti. İki güzel oyuncunun tercih ettiği zarif, siyah payetli elbise, hem basın mensupları hem de davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Moda dünyasında sık rastlanmayan bu durum, dostluklarına vurgu yapan samimi açıklamalarıyla da desteklendi.





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