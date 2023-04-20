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Gecce Magazin Haberleri

Hadise ve Murda geccelerde!

Hadise önceki gecce Murda ile Bebek Balıkçısı’nda yemekteydi. Ortak bir projeleri olduğunu söyleyen Hadise, “Murda ile yeni bir şarkı çalışması başlattık. Detay vermiyorum, büyüsü bozulmasın” diye konuştu. İkili daha sonra Kuruçeşme’deki bir kulüpte eğlendi.

Hadise ve Murda geccelerde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-04-2023 11:31

Yeni şarkısı 'Feryat'ı müzikseverlerle buluşturan Hadise, önceki gece Bebek'deydi. Balık restoranından çıkan 37 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl İmdat parçasına imza attığı rapçi Murda ile birlikteydi. 
 

"MURDA İLE YENİ ŞARKI ÇALIŞMASI YAPTIK"

Yeni bir proje olduğunu söyleyen güzel popçu, "Murda ile yeni bir şarkı çalışması başlattık. Bugün çok konuşmayacağım. Sizlere kolay gelsin arkadaşlar" demekle yetindi.

Murda'nın bindiği VIP aracı takip eden Hadise, Kuruçeşme'deki bir kulübe girdi. Basın mensuplarını fark eden ikilinin, önce Etiler'de gezmesi, daha sonra Kuruçeşme'deki mekana girmesi dikkat çekti.

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