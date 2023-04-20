Hadise ve Murda geccelerde!

Yeni şarkısı 'Feryat'ı müzikseverlerle buluşturan Hadise, önceki gece Bebek'deydi. Balık restoranından çıkan 37 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl İmdat parçasına imza attığı rapçi Murda ile birlikteydi.



"MURDA İLE YENİ ŞARKI ÇALIŞMASI YAPTIK"

Yeni bir proje olduğunu söyleyen güzel popçu, "Murda ile yeni bir şarkı çalışması başlattık. Bugün çok konuşmayacağım. Sizlere kolay gelsin arkadaşlar" demekle yetindi.

Murda'nın bindiği VIP aracı takip eden Hadise, Kuruçeşme'deki bir kulübe girdi. Basın mensuplarını fark eden ikilinin, önce Etiler'de gezmesi, daha sonra Kuruçeşme'deki mekana girmesi dikkat çekti.