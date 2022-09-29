Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık sebebi ortaya çıktı!

4.5 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açmıştı. Dinçerler’le boşanma davası olan Hadise’nin, klibinde ve konserinde Murda’yla samimi görüntüler vermesine, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıktı.



İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşuluyor. Ailenin, Hadise’ye, “Nasıl sarılırsın? Evlisin” sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya karar verdiği ve dava açtığı iddia edildi. (Kaynak: milliyet.com.tr)