Hadise sosyal medyayı salladı! "Yine mi evleniyorsun?"

Son dönemde özel hayatı ve söylemleriyle magazin gündeminden düşmeyen Hadise, son olarak sosyal medya hesaplarından 'tektaş' ve 'gelinlik' emojileriyle fotoğraf paylaştı. Popçunun takipçileri, söz konusu kareye yorum yağdırdı.
İŞTE O YORUMLAR:
- Abla yine kime aşık oldun?
- Yine mi evleniyorsun?
- Hadise bir sen bir de ben akıllanmayız!
- Evlenir musun ablam, yoksa tek taşımı kendim aldım tek taşımı kendim taktım mı?
- 'Beş ay sonra boşanır' diyorum.
- Tam bir Hadise bu olay.
- Hazır değiliz, dur yapma!
- Birkaç aya ayrılır.