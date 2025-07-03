Hadise, Siyah Saçlı Yeni İmajıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yine tarzıyla gündeme oturdu. Son konserinin kulisinde çekilen bir kareyi paylaşan ünlü sanatçı, siyah uzun saçlı hali ve cesur elbisesiyle adeta sosyal medyayı salladı. Yeni imajı, hayranları arasında büyük bir tartışma başlattı.

Konser Öncesi Kulisten Sürpriz Kare

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, sahneye çıkmadan önce kuliste çekilen bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ancak bu kare, alışılmış Hadise görüntüsünden oldukça farklıydı. Ünlü şarkıcı, bu kez simsiyah ve upuzun bir peruk kullanarak takipçilerine sürpriz yaptı.

Siyah Saçlı Hadise Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hadise’nin paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Siyah saçlı görüntüsü hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri yeni imajı “büyüleyici” ve “çok havalı” bulurken, bazıları ise “Sakın kalıcı yapma Hadise” diyerek alışılmış tarzını savundu. Özellikle sanatçının yeni haliyle çekilen profesyonel kulis pozu, sosyal medyada viral oldu.

Cesur Elbisesi de Olay Yarattı

Sadece saçları değil, giydiği derin dekolteli cesur elbisesi de olay yarattı. Parlak detaylara sahip kıyafet, Hadise’nin hem güzelliğini hem de sahne enerjisini bir kez daha ortaya koydu. Stilindeki değişimle dikkat çeken sanatçı, hem moda çevrelerinden hem de hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

İmaj Değişikliği Mesaj mı?

Yeni stilinin kalıcı olup olmadığı henüz netleşmese de, Hadise’nin bu paylaşımı “Yeni bir dönem başlıyor” yorumlarını beraberinde getirdi. Sanatçının bu değişimi, müzik kariyerinde de yeni projelerin habercisi olabilir. Hadise, tarzıyla da sahnede olduğu kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.