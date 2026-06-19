Hadise Şarkılarını Üç Dilde Anlattı: "Bir Albüm, Üç Farklı Dünya!"

Türk pop müziğinin küresel vizyona sahip en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, geçtiğimiz mayıs ayında müzikseverlerin beğenisine sunduğu H. albümüyle uluslararası arenada devrim niteliğinde bir başarıya imza attı. Dijital müzik platformlarının küresel devlerinden Apple Music, başarılı sanatçının bu özel albümünü radarına alarak dünya çapında bir projeye dönüştürdü. Hadise bu iş birliğiyle Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Hadise mayıs ayında yayımladığı ‘H.’ albümüyle uluslararası dijital müzik platformlarında dikkat çekici bir başarıya imza etti. Apple Music albüm için özel olarak hazırladığı Track by Track: Hadise on H. projesiyle sanatçının 14 şarkısının hikâyesini dinleyicilerle buluşturdu.

Apple Music Listelerinde Bir İlk: Türkçe, İngilizce ve Flamanca

Dünya starlarının albüm yapım süreçlerini ve şarkı arkası hikayelerini paylaştığı prestijli projenin Türkiye'deki ilk konuğu Hadise oldu. Belçika doğumlu olan ve Avrupa müzik kültürüne yakından hakimiyetiyle bilinen güzel popçu, albümde yer alan tüm eserlerin derinliğini dünyaya kendi dilleriyle aktardı.

Şarkıcı albümünü Türkçe, İngilizce ve Flamanca olarak anlattı. Hadise bir albümün yaratım sürecini üç farklı dilde paylaşılan ilk Türk sanatçı olarak platformdaki yerini aldı.

14 Şarkının Gizli Dünyası Aralandı

Track by Track: Hadise on H. ismiyle platformdaki yerini alan projede albümde yer alan 14 şarkının ilham kaynakları stüdyo günlükleri ve Hadise'nin içsel yolculuğu dinleyicilere birinci ağızdan aktarılıyor.

Sanatçının hem Türkçe hem de Avrupa dillerindeki bu akıcı ve samimi anlatımı şarkıların dijital listelerdeki dinlenme grafiklerini kısa sürede yukarı taşıdı. Uluslararası müzik otoritelerinden tam not alan Hadise kültürel çeşitliliği ve müzikal vizyonu sayesinde sadece Türkiye'de değil Avrupa genelindeki müzik listelerinde de adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor.