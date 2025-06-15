Hadise Rahatsızlandı, Antalya Konseri Öncesi Açıklama Yaptı

Hadise, bu akşam Antalya’da vereceği konser öncesi yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Sahne tarzı, özel hayatı ve enerjik performanslarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlığıyla ilgili gelişmeyi paylaştı.

Hadise: “Sesim Gitti Ama Elimden Geleni Yapıyorum”

Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya. Sesim gitti ama akşam için elimden geleni yapıyorum. Şimdi havaalanına geçiyorum. Umarım iyi olurum” ifadelerini kullandı. Şarkıcının bu samimi açıklaması hayranlarından destek mesajları almasına neden oldu.

Eleştirilere Yanıt Vermişti

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz günlerde Avrupa turnesinde sahne aldığı bir konsere dair yapılan eleştirilere yanıt vermişti. Şarkıcı, konser salonunun henüz dolmadığı bir anda çekilen fotoğrafın sosyal medyada dolaşmasına sitem etmişti. “Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden, insanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken. 'Hadise salonları dolduramıyor.' Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce?” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Hadise’den Net Mesaj: “Her Sahne Tam Dolmayabilir”

Şarkıcı, “Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar” diyerek kendisine yöneltilen eleştirilere karşı duruşunu sergiledi. Antalya konseri öncesi sağlık durumu merak edilen Hadise, hayranlarının desteğiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor.