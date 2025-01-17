Hadise, oyunculuğu sevdi: “Devamı gelecek!”

Esas Oğlan isimli projeyle ilk kez bir dizide rol alan Hadise oyunculuğa yeşil ışık yaktı: "Devamı gelecek."

Hadise, oyunculuğu sevdi: “Devamı gelecek!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2025 10:00

Şarkıcılık kariyerindeki başarısıyla tanınan Hadise, oyunculuk dünyasına hızlı bir giriş yaptı. İlk oyunculuk deneyimini Esas Oğlan dizisinde yaşayan sanatçı, diziyle birlikte farklı bir yönünü hayranlarına göstermiş oldu.

Performansı sosyal medyada tartışma konusu olsa da Hadise eleştirilere kulak asmıyor. Yeni projeler için şimdiden kolları sıvadığını belirten sanatçı, bir film projesi üzerinde çalıştığını müjdeledi.

“Eleştiri Her Zaman Olacak”
Sosyal medyada oyunculuğuyla ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşan Hadise, “Eleştiri hayatın bir parçası. Şarkılarımız da eleştiriliyor ama bu beni yolumdan alıkoymuyor. Oyunculuğun da aynı şekilde devamı gelecek,” dedi.

Hadise’nin bu açıklaması, hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü şarkıcının hangi projede yer alacağı şimdiden merak konusu. Bakalım Hadise, oyunculuk kariyerinde de müzikte olduğu kadar başarılı olabilecek mi?

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