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Hadise iskeletlerle dertleşti: Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum!

Ünlü şarkıcı Hadise, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık ilgi odağı oluyor. Bu kez 'Cadılar Bayramı' için özel pozlar verdi. Korkutucu dekorlar arasında iskelet ve balkabağı kostümleriyle poz veren Hadise, bu paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum topladı.

Hadise iskeletlerle dertleşti: Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2023 10:34

Özel hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü şarkıcı, son olarak 14.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından 'Cadılar Bayramı' temasına uygun karelerini paylaştı.

Siyah, sırt dekolteli elbisesiyle iskelet ve balkabağı dekorları arasında poz veren Hadise, peş peşe paylaştığı bu fotoğrafların altına şunları yazdı:

"Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum..."

Ünlü şarkıcının bu gönderisi kısa sürede 106 bin beğeni aldı ve "İskelet güzelliğine dayanamamış", "Bazen iskelet olmak istersin" ve "Doğru erkeği beklerken Hadise ve ben" gibi yüzlerce yorumla karşılandı.

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