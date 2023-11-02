Hadise iskeletlerle dertleşti: Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum!

Özel hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü şarkıcı, son olarak 14.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından 'Cadılar Bayramı' temasına uygun karelerini paylaştı.

Siyah, sırt dekolteli elbisesiyle iskelet ve balkabağı dekorları arasında poz veren Hadise, peş peşe paylaştığı bu fotoğrafların altına şunları yazdı:

"Sadece başımdan geçenleri anlatıyordum..."

Ünlü şarkıcının bu gönderisi kısa sürede 106 bin beğeni aldı ve "İskelet güzelliğine dayanamamış", "Bazen iskelet olmak istersin" ve "Doğru erkeği beklerken Hadise ve ben" gibi yüzlerce yorumla karşılandı.