Hadise, Instagram paylaşımıyla yine gündemde! Seda Bakan’dan destek gecikmedi

Hadise, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Seda Bakan'dan yorum gecikmedi.

Hadise, Instagram paylaşımıyla yine gündemde! Seda Bakan’dan destek gecikmedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2024 17:20

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Hadise, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Bu paylaşıma yakın arkadaşı, oyuncu Seda Bakan’dan destek gecikmedi. Bakan, Hadise'nin fotoğrafına “Ba-yıl-dım” yorumunu yaparak beğenisini dile getirdi.

Aynı gece Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına katılan Hadise, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise yanıt vermekten kaçındı. Şarkıcı, "Doğru yerde doğru zamanda konuşuruz" diyerek bu konudaki merakları şimdilik yanıtsız bıraktı. Hadise, hem müziği hem de paylaşımlarıyla her zamanki gibi gündem yaratmaya devam ediyor.

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