Hadise hastanelik oldu! İşte güzel şarkıcının sağlık durumu

Popçu Hadise Açıkgöz, yoğun iş temposu nedeniyle sağlık sorunları yaşadı. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ve rapçi Murda ile çıkardığı 'Sen Dönene Kadar' şarkısıyla büyük bir başarı elde eden Hadise, konser maratonuyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak bu yoğun tempo, ünlü popçuyu hastanelik etti.

İstanbul'da verdiği harika bir konserin ardından gecce uyandığında boynunun tutulduğunu ve hasta hissettiğini fark eden Hadise, hemen müdahale için doktora başvurdu. Doktoru tarafından serum tedavisi uygulanan popçu, Kıbrıs'a geçtiğinde de tedavisine devam etti. Hastalığına rağmen sahneden ve hayranlarından uzak kalmak istemeyen Hadise, "Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim" şeklinde açıklama yaptı.

Ünlü popçu açıklamasında, "İstanbul'da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs'a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim" ifadelerini kullandı.