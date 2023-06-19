  • 19 HAZİRAN Pazartesi 15:43
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Hadise dur durak bilmiyor!

Türk pop müziğine damga vuran Hadise, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da önce Murda'nın sahnesine konuk oldu, sonra pazar akşamı Martı Festival Parkorman'da sahne aldı.

Hadise dur durak bilmiyor!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 14:44

Her konserinde kusursuz bir sahne performansı sergileyen Hadise, şarkıları ve güzelliği ile yine izleyenleri büyüledi. Dansçılarıyla  sergilediği koreografisini şarkılarıyla bütünleştiren Hadise, konserlerinde seyircisiyle her zaman diyalog kurup sohbet etmeyi de ihmal etmiyor.

Aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise 'sizin sayenizde yorgunluk bana vız geliyor. Coşkunuz coşkumu artıyor' diyerek festivalde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Hadise, sahne arkasında yer alan led’lerde  gösterilen kısa bir video tanıtımı sonrası listelerin zirvesine yerleşen son hiti ‘Feryat’ ile şarkısı ile konserine başladı.; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, 'Prenses' gibi hit şarkılarını söyleyerek, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere imzasını attı. 

Sahne kıyafetlerine  hep ayrı bir özen gösteren Hadise, festivalde Valentino imzalı bir tulum giydi.

Benzer Haberler
Melisa Döngel yaptırdığı estetikleri itiraf etti Melisa Döngel yaptırdığı estetikleri itiraf etti
‘Yalı Çapkını’nın İfakat'i tatilde ‘Yalı Çapkını’nın İfakat'i tatilde
Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi: Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi: "İçimden ağlamak geldi"
Zeynep Bastık, İstanbul'u neden terk ettiğini açıkladı Zeynep Bastık, İstanbul'u neden terk ettiğini açıkladı
Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması
Aslı Bekiroğlu tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Aslı Bekiroğlu tatil sezonunu Bodrum'da açtı!
ÇOK OKUNANLAR
Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!