Hadise büyüledi

Son single’ı “Feryat” ile dinlenme rekorları kıran Hadise, 15 Eylül akşamı Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi (GO PSM) açılışında sahne aldı.

Enerjik sahne performansıyla izleyicileri büyüleyen Hadise, sahne şovlarıyla Gaziantep halkına unutulmaz anlar yaşattı.





Gaziantep'in kültür, sanat ve eğlence dünyasına yeni bir soluk getiren GO PSM, 5 bin kişilik kalabalığı ağırlayarak açılışı büyük bir coşkuyla kutladı.

Açılış geccesinde sahne alan Hadise, enerjik sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. Hit şarkıları ve sahne şovlarıyla geceyi unutulmaz kılan Hadise, Gaziantep halkına büyük bir müzik şöleni yaşattı.