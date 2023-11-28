Hadise: Ben olsam kendimden ayrılmam

Sıkça özel hayatıyla gündemde olan Hadise, en son 'PurpleHej' isimli YouTube kanalına misafir oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Neden kendinden ayrılabilirdin?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.



"Çok güzel soru. Ben bir erkek olsam, ve Hadise ile beraber olsam... Neden ayrılabilirim Hadise'den?" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Yani bir ilişkide isem hakikaten tüm ilgim o kişidedir. Ama tabii işime çok aşığım. Ben olsam Hadise'den ayrılmam ya. Hadise güzel kadın valla. Evet işim önemli ama ilişkime değer veriyorsam çok güzel bir denge kuruyorum ve o erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse ben bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm, hem de her şeyi yaparım o kişi için."



"BİR ERKEK 'HADİSE BEN SENİ TAŞIYAMIYORUM' DEMEZ"

"Hazır olduklarını düşünüyorlar. Hadise gibi bir ismi taşıyabileceklerini düşünüyorlar ilk etapta. Sonra bu kadın, o kişiye ağır geliyor. İsmiyle, şöhretiyle, yaşadığı hayatla... Anlatabiliyor muyum? Geri çekiliyorlar. Ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, erkeğin gururu vardır. 'Hadise ben seni taşıyamıyorum', bir erkek bunu söylemez. Uzaklaşır. Ya da kendilerini farklı gösteriyorlar başta, kahraman gibi gösterip seni kendisine bağlıyor; sonra birden gerçek kimliği ortaya çıkıyor. İşte o zaman da Hadise onlara 'bay bay' diyor."