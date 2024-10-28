Hadise 39. yaşını ışıltılı bir partiyle kutladı!

Ünlü şarkıcı Hadise, 39. yaş gününü ışıltılı ve göz kamaştıran bir doğum günü partisiyle kutladı. Disco toplarıyla süslenen doğum günü pastasını üflerken çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, partinin tüm detaylarında şıklığını konuşturdu.



Hadise, doğum gününde tercih ettiği gold payet detaylı tulumuyla geceye damgasını vurdu. Parlak kostümüyle enerjik ve zarif bir görünüm sergileyen ünlü şarkıcı, doğum günü boyunca verdiği pozlarla hayranlarından tam not aldı. Eğlenceli gecede yakın arkadaşları ve ailesi Hadise'yi yalnız bırakmazken, parti boyunca eğlenceli anlar yaşandı.

Yeni yaşına girerken verdiği mesajlarla da dikkat çeken Hadise, hem hayranlarına teşekkür etti hem de yeni yaşında da müziğe ve sahnelere olan tutkusunu sürdüreceğini belirtti.