Hadise 39. yaşını ışıltılı bir partiyle kutladı!

Ünlü şarkıcı Hadise 39. yaşına ışıltılı bir doğum günü partisiyle merhaba dedi. Hadise, disco toplarıyla süslü pastasını üflerken, gold payet detaylı tulumuyla da birbirinden etkileyici pozlar verdi.

Hadise 39. yaşını ışıltılı bir partiyle kutladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-10-2024 11:27

Ünlü şarkıcı Hadise, 39. yaş gününü ışıltılı ve göz kamaştıran bir doğum günü partisiyle kutladı. Disco toplarıyla süslenen doğum günü pastasını üflerken çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, partinin tüm detaylarında şıklığını konuşturdu.

Hadise, doğum gününde tercih ettiği gold payet detaylı tulumuyla geceye damgasını vurdu. Parlak kostümüyle enerjik ve zarif bir görünüm sergileyen ünlü şarkıcı, doğum günü boyunca verdiği pozlarla hayranlarından tam not aldı. Eğlenceli gecede yakın arkadaşları ve ailesi Hadise'yi yalnız bırakmazken, parti boyunca eğlenceli anlar yaşandı.

Yeni yaşına girerken verdiği mesajlarla da dikkat çeken Hadise, hem hayranlarına teşekkür etti hem de yeni yaşında da müziğe ve sahnelere olan tutkusunu sürdüreceğini belirtti.

Haberin Galerisi : Hadise doğum gününde partiledi

1Hadise doğum gününde partilediÜnlü şarkıcı Hadise 39. yaşına ışıltılı bir doğum günü partisiyle merhaba dedi. Hadise, disco toplarıyla süslü pastasını üflerken, gold payet detaylı tulumuyla da birbirinden etkileyici pozlar verdi.

2Hadise doğum gününde partiledi

3Hadise doğum gününde partiledi

4Hadise doğum gününde partiledi

5Hadise doğum gününde partiledi

6Hadise doğum gününde partiledi

7Hadise doğum gününde partiledi

8Hadise doğum gününde partiledi

9Hadise doğum gününde partiledi

10Hadise doğum gününde partiledi

11Hadise doğum gününde partiledi

12Hadise doğum gününde partiledi

13Hadise doğum gününde partiledi

14Hadise doğum gününde partiledi

15Hadise doğum gününde partiledi

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