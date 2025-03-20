Hacı Sabancı Sinirlendi! Babalık Davası ve Nazlı Sabancı’nın Paylaşımı Gündemde!

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda eşi Nazlı Sabancı ile görüntülendi. Mahkeme kararıyla 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu kesinleşen Sabancı, kendisine yöneltilen babalık davası ve eşinin iftar paylaşımıyla ilgili sorulara sinirli tepki verdi!

Hacı Sabancı’nın Babalık Davası Sonuçlandı!

F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. 2021 yılında Nazlı Sabancı ile evlenen ünlü iş insanı hakkında açılan babalık davasında DNA testi sonucu açıklandı ve küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı.

Uzay’ın doğum tarihinin 2021 olarak kayıtlara geçmesi, Hacı Sabancı’nın evlilik süreciyle çakışınca gündem daha da hareketlendi. Ancak Sabancı cephesinden konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

Nazlı Sabancı’nın İftar Sunumu Paylaşımı Tepki Çekmişti!

Son günlerde Nazlı Sabancı'nın iftar sofrasına dair yaptığı paylaşım da sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şık bir sunumla servis edilen iftar sofrası, "gösteriş" içerdiği gerekçesiyle bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Bu eleştiriler ve babalık davasının yankıları sürerken, Sabancı çifti Mekke’den fotoğraf paylaşarak tatilde olduklarını duyurmuştu.

"Mutluyuz ve Ayrılmıyoruz" Mesajı!

Babalık davasının kesinleşmesinin ardından Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, sosyal medya hesaplarından mutlu pozlar paylaşmaya devam etti. Çiftin tatil fotoğrafları, "Mutluyuz ve ayrılmıyoruz" mesajı olarak yorumlandı.

Havalimanında görüntülenen Hacı Sabancı, kendisine yöneltilen babalık davası ve eşinin iftar paylaşımı hakkındaki sorulara oldukça sinirlenerek cevap vermeden uzaklaştı.