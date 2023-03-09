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Gecce Magazin Haberleri

Hacı Sabancı baba oluyor! Nazlı Sabancı'dan hamilelik pozu geldi!

Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzel Nazlı Sabancı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Hacı Sabancı baba oluyor! Nazlı Sabancı'dan hamilelik pozu geldi!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 09-03-2023 08:18

10 Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinden mutlu haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği öğrenildi.

Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde Sabancı ailesi aldıkları müjdeli bir haberle sevinç yaşadı. Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzelin, 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hamilelik pozu verdi

Bir süredir çiftin bebek beklediği haberi kulislerde dolaşırken çift sessizliğini korumuştu. Sonunda sessizliğini bozan Nazlı Kayı'dan hamileliğini belgeleyen bir paylaşım geldi. 

 

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