Hacı Sabancı baba oluyor! Nazlı Sabancı'dan hamilelik pozu geldi!

10 Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinden mutlu haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği öğrenildi.



Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde Sabancı ailesi aldıkları müjdeli bir haberle sevinç yaşadı. Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzelin, 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hamilelik pozu verdi

Bir süredir çiftin bebek beklediği haberi kulislerde dolaşırken çift sessizliğini korumuştu. Sonunda sessizliğini bozan Nazlı Kayı'dan hamileliğini belgeleyen bir paylaşım geldi.