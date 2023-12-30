Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı!

Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı, 2021 yılında evlilik yolunda ilk adımlarını atmış ve ardından 15 Ağustos'ta ilk kez ebeveynlik heyecanını yaşamışlardı. Çift, dünyaya gelen kızlarına "Arzu Alara" ismini vermişti. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Nazlı Sabancı, 408 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından, eşi Hacı Sabancı ile birlikte yılbaşı ağacının önünde çektikleri fotoğrafları paylaştı.







Sosyetik güzel, gönderisine "Kocamla" ifadesi ekleyerek bir kalp emojisi koydu, ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.