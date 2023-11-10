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Güzel oyuncu Kızılcık Şerbeti'nde!

Kızılcık Şerbeti dizisine güzel oyuncu konuk oluyor. İşte detaylar

Güzel oyuncu Kızılcık Şerbeti'nde!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-11-2023 11:02

Reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" dizisi, her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına topluyor. Yarınki bölümde diziye renk katacak konuk oyuncu Özlem Leman Davran, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği bölümde "Gonca" karakterine hayat verecek. Ömer'in (Barış Kılıç) arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak olan Gonca, dizide 2 bölüm boyunca rol alacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı senaryo, yeni olaylarla dolup taşan bir tansiyonu izleyicilere sunacak. Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih (Doğukan Güngör) çiftinin ilişkisindeki gerginlik yeni bir boyut kazanacak. Fatih'in eşinin boşanma avukatıyla görüştüğünü öğrenmesi, işleri daha da karmaşık hale getirecek. Ömer, Kıvılcım'dan ayrıldıktan sonra Gonca ile yemeğe çıkacak, Alev (Müjde Uzman) ve Rüzgâr'ın (Yiğit Kirazcı) nişanı çekişmeli anlara sahne olacak.

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