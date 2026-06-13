Güzel oyuncu Aybüke Pusat'tan Instagram'ı Sallayan Video!

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin olaylı sezon finalinde Melek karakterine hayat vererek projeden ayrılan ve set arkasındaki kriz iddialarıyla günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Aybüke Pusat sessizliğini göz kamaştıran bir sosyal medya hamlesiyle bozdu. Yaşanan ayrılık krizinin ve rol arkadaşı Veda Yurtsever'in sitem dolu açıklamalarının ardından güzel oyuncunun ne yapacağı merak konusuydu. Pusat hakkında çıkan iddialara kulak tıkayarak takipçilerine adeta görsel bir şölen sundu. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrılan Aybüke Pusat Instagram'da bir video paylaştı. Güzel oyuncunun giyim tarzı beğeni topladı. Pusat'ın takipçileri güzelliğine övgüler yağdırdı.

Sosyal Medyada Tarzıyla Esinti Yarattı

Instagram hesabını aktif kullanan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren tescilli güzel bu kez profesyonel bir çekimden ya da günlük hayatından derlediği iddialı bir videoyu sayfasına taşıdı. Videoda sergilediği özgüvenli tavırları kusursuz fiziği ve modayı yakından takip eden giyim tarzı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kısa sürede yüz binlerce izlenme oranına ulaşan videoda Pusat'ın neşeli ve enerjik halleri "Dizi krizini tamamen arkasında bırakmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Takipçilerinden Övgü Dolu Yorumlar

Paylaşımın ardından güzel oyuncunun hayranları yorum bölümünü adeta abluka altına aldı. Hem tarzına hem de duru güzelliğine övgüler yağdıran takipçileri ünlü oyuncuya destek mesajları gönderdi. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına; "Yıkılıyorsun Aybüke!", "Bu ne güzellik tarzına bayıldık", "Diziden ayrılmana çok üzüldük ama enerjin harika ekran sensiz eksik kalacak" şeklinde binlerce yorum bıraktı. Yeni sezon öncesi moral depolayan ve tarzıyla tam not alan Aybüke Pusat'ın bir sonraki projesinin ne olacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.