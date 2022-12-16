'Güzel Günler'in yeni bölümünden ön izleme

Kıymet, Füsun ve Alya’nın masaj yaptırdığı sahnede Kıymet, Alya’ya Mihran ve Selma konusunda açıklama yapmaya çalışırken Füsun’un uyuyakalması izleyenleri kahkahaya boğuyor. Kıymet ve Füsun’un bu bölümde yaşayacakları maceralar ise heyecanla bekleniyor.

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mihran ve Alya ilişkisini kurtarmak isteyen aile büyükleri, buzları eritmek amacıyla iki aileyi şehir dışında bir otelde buluşturur. Barışma için planlanan otel gezisinde hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. Atakan’ın yaptığı büyük sakarlık işleri karıştırır. Bu sırada Hakim’in kendisini ihbar edeni bulmaya yaklaşması Kıymet’in dükkanında tatlı bir telaşa yol açacak, Füsun’un beyaz güllerin Feyyaz’dan geldiğini öğrenmesi, ikili arasında yeni başlayacak bir dönemin habercisi olacaktır. Mihran, Selma’ya Leylim için bir avukat bulmaya çalışırken, Alya’nın ailesi Selma’ya hayır diyemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanır.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Güzel Günler’in 7. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;