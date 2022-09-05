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Gecce Magazin Haberleri

'Güzel Günler' sete çıktı!

Yapımını TMC’nin yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizi projesi ‘Güzel Günler’ hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından sete çıktı. Çekimleri Van’da başlayan dizi izleyicilere özlenen bir aile hikayesi sunacak

'Güzel Günler' sete çıktı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-09-2022 20:40

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı’nın oturduğu dizinin senaryosu ‘Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi TMC yapımı unutulmaz dizilerin yazarı Selin Tunç imzasını taşıyor.

Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulağına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini izleyeceğimiz Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor: Binnur Kaya, Leyla Tanlar,  Zeynep Çamcı, Ecem Erkek, Olgun Toker,Yıldıray Şahinler, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Seray Gözler

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