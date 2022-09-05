'Güzel Günler' sete çıktı!

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı’nın oturduğu dizinin senaryosu ‘Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi TMC yapımı unutulmaz dizilerin yazarı Selin Tunç imzasını taşıyor.

Selma ile Mihran’ın doğdukları gün kulağına fısıldanan ölümsüz aşkın, bu aşkın ardındaki sırların ve onları kucaklayan sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini izleyeceğimiz Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor: Binnur Kaya, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Ecem Erkek, Olgun Toker,Yıldıray Şahinler, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Seray Gözler