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'Güzel Günler' dizisine sürpriz bir isim katıldı!

Güzel Günler’in kadrosuna genç oyuncu Enes Demirkapı dahil oldu. İşte detaylar...

'Güzel Günler' dizisine sürpriz bir isim katıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-03-2023 16:17

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, Selin Tunç tarafından kaleme alınan sevilen dizi Güzel Günler’in kadrosuna genç oyuncu Enes Demirkapı dahil oldu.

Dizide ‘Cemre’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Demirkapı, Eganis Kafe’de garson olarak işe başlar. Altan ve Atakan’ın hayatına son sürat giren Cemre, Atakan’ın kıskançlıktan kendini halı sahaya atmasını sağlayacak. Altan ve Atakan aslında birbirlerine aşık olduklarını biraz da Cemre sayesinde anlayacak.

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