Türk sinema tarihinin gişe rekorları kıran efsane serisi Recep İvedik maceralarına hız kesmeden devam ediyor. Milyonların izleme rekorları kıran serinin yeni yapımı Disney+ ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İki bölüm halinde ekrana gelecek olan filmin ilk halkası Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye için merakla beklenen resmi tanıtım izleyiciyle paylaşıldı.

Borç Batağındaki Nurullah'ı Kurtarmak İçin Özel Güvenlik Oluyor

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu, başrolünde ise Şahan Gökbakar'ın yer aldığı filmde komedi dozu yine tavan yapıyor. Hikayeye göre borç batağına saplanan Nurullah'ın kahvehanesini kurtarmak için harekete geçen Recep İvedik Hulusi'nin yerine işe girerek özel güvenlik görevlisi olmaya karar veriyor.

Yayınlanan tanıtımda özel güvenlik eğitim kursundaki eğlenceli anları ve kendine has, ezber bozan yöntemleriyle görev tanımının dışına çıkan Recep'in maceraları şimdiden kahkaha vadediyor. Kahvehaneyi kurtarma çabasının yanı sıra güvenlik noktasında yaptığı sıra dışı aramalar ve absürt diyaloglar izleyenleri koparıyor.

Çok Yakında Sadece Disney+'ta!

İki kısımdan oluşan projenin ilk ayağı olan Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye çok yakında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sadece Disney+ kütüphanesindeki yerini alacak. Serinin hayranları, Recep İvedik'in güvenlik dünyasındaki maceralarını izlemek için sabırsızlanıyor.