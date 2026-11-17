Kanal D’nin Emmy adayı dizisi Uzak Şehir’de Nare, Ateş’i kaçırdı. Sadakat’in beklediği DNA testi sonucu eline ulaştı. Ancak bölüme, Alya’nın alevlerin arasında kalması damga vurdu.



Alya Ölümle Burun Buruna

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de Alya’nın babası Kartal, maşa olarak kullandığı Enver’i ortadan kaldırmak isterken kızını ateşe attı! Enver’le konuşmak için gizlendiği eve giden Alya, Kartal’ın adamlarının yaktığı evde ölümle burun buruna geldi.

Cihan Yetişti Alevlerin İçinden Çıkardı

İzleyiciler, hem Alya hem de karnındaki bebeği için endişelendi. Gerilimin zirveye ulaştığı anlarda Kartal, kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Enver’i bulmak için Alya’yı takip eden Cihan’ın da olay yerine gelmesiyle heyecan doruğa çıktı. Ekran başındakiler, Alya ve bebeğinin durumunu öğrenmek için yeni bölümü beklemeye başladı.

Tüm Kategorilerde Birinci!

Alya ile Cihan’ın odasının eski hâline dönmesi bölümün sürprizi oldu. Nare’nin Ateş’i kaçırdığı anlar nefes kesti. Sadakat’in beklediği DNA testi ise sonunda eline ulaştı. Uzak Şehir, baş döndüren gelişmeleriyle tüm izleyici kategorilerinde birinci olma geleneğini sürdürdü. Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 9,79 reyting ve 26,65 izlenme payıyla günü lider tamamladı. AB kategorisinde 6,80 reyting ve 21,57 izlenme payı elde ederken, 20+ABC1’de ise 8,08 reyting ve 22,28 izlenme payına ulaştı.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.