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"Güven Bana"nın afişi yayınlandı

Türkiye sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinin altında imzası bulunan Selçuk Aydemir’in hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı; yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını ise Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendikleri ‘Güven Bana’ filmi 13 Ekim’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-08-2023 07:40

Yılın en iddialı komedisi ‘Güven Bana’ filminin afişi yayınlandı. Filmin renkli hikayesini tamamlayan afişte filmin başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar yer alıyor. Çekimleri kahkahalar eşliğinde gerçekleşen film sinema salonlarında seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesini anlatan Güven Bana’nın kadrosunda Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi değerli oyuncular eşlik ediyor.

 

‘Güven Bana’ 13 Ekim’de sinemalarda.

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