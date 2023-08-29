"Güven Bana"nın afişi yayınlandı

Yılın en iddialı komedisi ‘Güven Bana’ filminin afişi yayınlandı. Filmin renkli hikayesini tamamlayan afişte filmin başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar yer alıyor. Çekimleri kahkahalar eşliğinde gerçekleşen film sinema salonlarında seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesini anlatan Güven Bana’nın kadrosunda Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi değerli oyuncular eşlik ediyor.

‘Güven Bana’ 13 Ekim’de sinemalarda.