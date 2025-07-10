Gürgen Öz, Çağatay Ulusoy’lu “Uykucu” Filmine Katıldı!

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı “Uykucu” filmine Gürgen Öz de katıldı. Öz, “Tilki” lakaplı Selim karakterini canlandıracak.

Gürgen Öz, Çağatay Ulusoy’lu “Uykucu” Filmine Katıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-07-2025 14:32

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun yer aldığı “Uykucu” filmi için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Poll Films imzasını taşıyan projede heyecan verici bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu Gürgen Öz, kadroya dahil oldu.

Ajan Hikâyesine Güçlü Takviye: Gürgen Öz

Yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği, senaryosunu Kubilay Tat’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay’ın oturduğu “Uykucu” filmi, seyirciyi nefes kesen bir ajan hikâyesiyle buluşturacak. Filmde, Çağatay UlusoyFerman”, Elçin Sangu ise “Saye” karakterlerini canlandıracak.

Kadronun son sürprizi ise Gürgen Öz oldu. Televizyon ve sinema dünyasında farklı rolleri başarıyla üstlenen deneyimli oyuncu, “Uykucu” filminde “Selim” karakterine hayat verecek. Aynı zamanda “Tilki” lakaplı bir ajans sahibini canlandıracak olan Öz, hikâyeye derinlik ve gizem katacak.

Çağatay Ulusoy Film Setinde

Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda olan Çağatay Ulusoy, dizinin sezon arası vermesiyle birlikte bu dönemi film projesiyle değerlendirmeye karar verdi. Ulusoy’un, aksiyon ve dram dolu bir ajan karakteriyle karşımıza çıkacağı film, hayranlarını heyecanlandırmaya başladı.

Özellikle Gürgen Öz’ün projeye dahil olması, sinema dünyasında “kadrosu yıldızlar geçidi” yorumlarına neden oldu.

“Uykucu” İçin Geri Sayım Başladı

Aksiyon, dram ve entrikanın iç içe geçtiği senaryosuyla merakla beklenen “Uykucu”, güçlü oyuncu kadrosu sayesinde şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Yakında sete çıkması planlanan film, 2025’te sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

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