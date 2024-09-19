Gupse Özay'ın Kerem Bürsin'li yeni dizisi "Platonik Aşk"ta kriz!

Gupse Özay’ın “Gülten” karakterini canlandıracağı, 8 bölümlük dijital dizide Öykü Karayel de “Nedret” rolüyle yer alacak. İki kardeşi konu alan dizide, Kerem Bürsin ise "Kaan" karakteriyle hikayeye dahil olarak olayların akışını değiştirecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay otururken, oyuncu kadrosunda Ali İpin, Uğur Demirpehlivan ve Emrah Ben gibi isimler de bulunuyor. Ancak, dizinin yayın platformu konusunda son anda değişiklik yaşandı. Başlangıçta Disney Plus’ta yayınlanması planlanan dizinin, senaryodaki birkaç sahnenin değiştirilmesi talebinin reddedilmesi üzerine, platformun diziyi almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Şimdi ise "Platonik Aşk", Netflix ile anlaşma aşamasında ve dizi büyük bir ihtimalle bu platformda izleyici karşısına çıkacak. Dizinin okuma provaları devam ederken, hayranlar Gupse Özay’ın bu yeni projesini merakla bekliyor.