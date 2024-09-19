Gupse Özay'ın Kerem Bürsin'li yeni dizisi "Platonik Aşk"ta kriz!

Gupse Özay’ın yazıp başrolünde yer alacağı yeni komedi dizisi "Platonik Aşk", izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Gupse Özay'ın Kerem Bürsin'li yeni dizisi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2024 19:03

Gupse Özay’ın “Gülten” karakterini canlandıracağı, 8 bölümlük dijital dizide Öykü Karayel de “Nedret” rolüyle yer alacak. İki kardeşi konu alan dizide, Kerem Bürsin ise "Kaan" karakteriyle hikayeye dahil olarak olayların akışını değiştirecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay otururken, oyuncu kadrosunda Ali İpin, Uğur Demirpehlivan ve Emrah Ben gibi isimler de bulunuyor. Ancak, dizinin yayın platformu konusunda son anda değişiklik yaşandı. Başlangıçta Disney Plus’ta yayınlanması planlanan dizinin, senaryodaki birkaç sahnenin değiştirilmesi talebinin reddedilmesi üzerine, platformun diziyi almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Şimdi ise "Platonik Aşk", Netflix ile anlaşma aşamasında ve dizi büyük bir ihtimalle bu platformda izleyici karşısına çıkacak. Dizinin okuma provaları devam ederken, hayranlar Gupse Özay’ın bu yeni projesini merakla bekliyor.

Benzer Haberler
Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi
Pınar Deniz'in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı Pınar Deniz'in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı
Melek Mosso hamile mi? Açıkladı... Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...
Seranay Sarıkaya, sevgisi Mert Demir'e sosyal medyada sitem etti! Seranay Sarıkaya, sevgisi Mert Demir'e sosyal medyada sitem etti!
Tolgahan Sayışman: Cihangir tehlikeli dalkavuklarla dolu Tolgahan Sayışman: Cihangir tehlikeli dalkavuklarla dolu
Dilan Polat sözünü tutmadı: Sosyal medyada yine bir kahve paylaşımı... Dilan Polat sözünü tutmadı: Sosyal medyada yine bir kahve paylaşımı...
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...
  • 19-09-2024 10:33

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...