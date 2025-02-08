Gupse Özay’dan kıskançlık sorularına esprili yanıt!

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, önceki gün İstanbul Etiler’de objektiflere takıldı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Özay, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, eşi Barış Arduç’un Hande Erçel’le başrolü paylaştığı “Rüzgara Bırak” filmi hakkında da konuştu.

Gupse Özay’dan kıskançlık sorularına esprili yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2025 09:54

Bir muhabirin "Aranızda kıskançlık oluyor mu?" sorusuna esprili bir dille yanıt veren ünlü oyuncu, “Benim de spor yapmam lazım, biraz kaslarım olsa iyi olurdu” diyerek kahkaha attı. Ardından “Yok ya, kıskançlık yok. Kaç senedir evliyiz ve beraberiz. Bizde böyle bir şey olmuyor hiç” sözleriyle kıskançlık iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Ancak eşi Barış Arduç’un zekâsını kıskandığını dile getiren Özay, “Benden daha komik. Bütün arkadaş grubum bunu biliyor, o yüzden kıskanıyorum” diyerek herkesi güldürdü.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, samimi açıklamaları ve doğal halleriyle her zaman olduğu gibi yine takdir topladı.

Benzer Haberler
Pınar Deniz’den karnı burnunda yeni poz! Pınar Deniz’den karnı burnunda yeni poz!
Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi
Hadise çakıldı: 2 puanda kaldı! Hadise çakıldı: 2 puanda kaldı!
Gökçe Bahadır yapımcılığa adım attı! Gökçe Bahadır yapımcılığa adım attı!
"Kızılcık Şerbeti"nde sürpriz transferler!
Almila Ada ve İhsan Çilsal’dan sürpriz nişan! Almila Ada ve İhsan Çilsal’dan sürpriz nişan!
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
  • 04-02-2025 12:07

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...