Gupse Özay’dan kıskançlık sorularına esprili yanıt!

Bir muhabirin "Aranızda kıskançlık oluyor mu?" sorusuna esprili bir dille yanıt veren ünlü oyuncu, “Benim de spor yapmam lazım, biraz kaslarım olsa iyi olurdu” diyerek kahkaha attı. Ardından “Yok ya, kıskançlık yok. Kaç senedir evliyiz ve beraberiz. Bizde böyle bir şey olmuyor hiç” sözleriyle kıskançlık iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Ancak eşi Barış Arduç’un zekâsını kıskandığını dile getiren Özay, “Benden daha komik. Bütün arkadaş grubum bunu biliyor, o yüzden kıskanıyorum” diyerek herkesi güldürdü.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, samimi açıklamaları ve doğal halleriyle her zaman olduğu gibi yine takdir topladı.