Gupse Özay'dan eşi Barış Arduç'a: Biraz öv beni hayatım!

Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş ve Sarp Apak'ın başrollerini paylaştığı, 9 Şubat'ta vizyona girecek olan 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin galasına katılanlar arasında, oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç da bulunuyordu.

Ünlü oyuncuların arasında yer alan Gupse Özay, Jan Asya adında bir kızları olduğunu belirtirken, gözde çift olmaları hakkında yöneltilen sorulara "Biraz öv beni hayatım" diyerek gülümsedi.

Barış Arduç ise, "Çok defa tekrar edince kendi kıymetini kaybeder. Nazardan değil ama sürekli söylemek bazı şeyleri kıymetini kaybettirir" şeklinde karşılık verdi.

Gupse Özay, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle dikkat çeken Kanal D dizisi 'İnci Taneleri' hakkında şu açıklamayı yaptı: "Orada bir sanat var. Bir oyuncu arkadaşımız çok güzel dersler almış ve çok güzel canlandırıyor karakteri. Müzik çok tatlı."