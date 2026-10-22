Gupse Özay'dan Dış Görünüş ve Güzellik İtirafı: "Çirkin Ördek Yavrusuydum"

Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı unutulmaz Nurhayat karakteriyle hayatımıza giren ardından Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı ve Lohusa gibi gişe rekorları kıran sinema filmleriyle Türk komedi sinemasının en güçlü kadın kalemlerinden biri haline gelen Gupse Özay bu kez güldürdüğü karakterlerle değil samimi çocukluk itiraflarıyla gündeme geldi. Gazeteci Ayşe Arman'ın YouTube'da yayınlanan Ayşe Arman'la Sahici programına konuk olan ünlü oyuncu ve senarist çocukluk yıllarında hissettiği yetersizlik duygularını, dış görünüşüyle kurduğu ilişkiyi ve mizaha yönelme hikayesini tüm çıplaklığıyla anlattı. Özay'ın güzellik algısına dair kurduğu "Güzel kadının komik olmaya ihtiyacı yok" cümlesi ise sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Çirkin Ördek Yavrusuyken Komik Olmam Gerektiğini Anladım!

Mizahla olan ilişkisinin çocukluk yıllarındaki savunma mekanizmalarına ve ilgi görme arzusuna dayandığını belirten Gupse Özay o dönem kendisini bir "çirkin ördek yavrusu" gibi gördüğünü dile getirdi. Dikkat çekmek ve kabul görmek için güzelliğine güvenemeyeceğini düşündüğünü ifade eden ünlü oyuncu çocukluk yıllarında yaşadığı bu farkındalığı şu sözlerle aktardı:

"Çirkin ördek yavrusuyken ilgi çekeceğim alanın güzellik olmayacağını anladım. Dikkat çekmek için komik olmaya ihtiyacım vardı. Güzel kadının komik olmaya ihtiyacı yok."

Bu sözleriyle komedinin kendisi için ilk etapta çevresinden ilgi toplamanın bir yolu olarak doğduğunu belirten Özay zamanla bu durumun hayatının ve mesleğinin merkezine yerleştiğini vurguladı.

Kadınlara Dayatılan Kalıplara Ve Güzellik Baskısına Tepki!

Söyleşinin devamında güzel görünmeye çalıştığı dönemlerdeki çabalarından da bahseden Gupse Özay bir dönem saçlarını, duruşunu ve mimiklerini sürekli kontrol etmeye çalıştığını fakat zamanla bu yapay çabadan tamamen vazgeçtiğini dile getirdi. Toplumun kadınları dar kalıplara sokmasını eleştiren başarılı oyuncu güzellik, zeka ve komikliğin sanki birbirini dışlayan niteliklermiş gibi algılanmasına karşı çıkarak kadınların tek bir prototipe sığdırılmaya çalışılmaması gerektiğinin altını çizdi.