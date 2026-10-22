Bülent Ersoy'dan Asansörde Gülümseten Anlar: "Gerçek Diva Sizsiniz" İltifatına Unutulmaz Cevap

Türk sanat müziğinin efsanevi ismi, güçlü sesi ve kendine has üslubuyla yıllardır gönüllerde taht kuran Bülent Ersoy sosyal medyanın gündemine oturmak için yine sadece birkaç saniyeye ihtiyaç duydu. Sahne şovları, ihtişamlı kostümleri ve lafını esirgemeyen renkli kişiliğiyle magazin dünyasının en çok takip edilen figürlerinden biri olan Diva bu kez bir havalimanında yaşanan samimi anlarla adından söz ettirdi. Tekerlekli sandalyede seyahat ederken bir genç hayranıyla karşılaşan usta sanatçı aldığı iltifat karşısında sergilediği sıcak tavırlarla izleyenlerin yüzünü güldürdü. Sosyal medyada hızla yayılan o neşeli anların detaylarına yakından bakalım.

Asansördeki Karşılaşma Sosyal Medyayı Salladı!

Günün stresinden uzak, renkli bir an olarak kayıtlara geçen olay bir havalimanının asansöründe gerçekleşti. Sosyal medyada @razipreal kullanıcı adıyla bilinen genç bir hayranı tekerlekli sandalyesinde seyahat eden Bülent Ersoy'u karşısında görünce heyecanına engel olamadı. Hayranı olduğu sanatçıya sevgisini dile getirmek isteyen genç Ersoy'a dönerek "Gerçek Diva sizsiniz!" sözleriyle hayranlığını ifade etti.

Son dönemde popüler kültürde sıkça kullanılan "Diva" unvanına atıfta bulunan bu içten iltifat Bülent Ersoy tarafından büyük bir memnuniyet ve tebessümle karşılandı.

Diva'dan Hayranına Sıcak Ve Mütevazı Karşılık!

Sabaha karşı havalimanında Bülent Ersoy ile karşılaşan genç arasında geçen diyalog: Genç: Sağ ol. İyi ki varsınız divam. Gerçek diva sizsiniz. Abla, merhaba! Sizi çok seviyorum. Efendim, sizi çok seviyorum. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Bülent Ersoy: Bu şekilde mi? Olmaz. Genç: Ama ben sizinle fotoğrafım olsun istiyorum. Ben sizi çok seviyorum. Bülent Ersoy: İyi, gel hadi o zaman… Genç: Sağ ol, iyi ki varsınız divam. Gerçek diva sizsiniz. — Aykırı (@aykiri) October 22, 2026

Kendisine yöneltilen övgü dolu sözleri karşılıksız bırakmayan Bülent Ersoy genç hayranıyla kısa ama son derece sıcak bir sohbete tutuştu. Sanatçının kendine özgü jestleri, mimikleri ve içten tavırlarıyla karşılık verdiği o anlar hayranı tarafından kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video; kullanıcılar tarafından "Diva farkını yine konuşturmuş", "Gerçekten halkın içinden bir sanatçı" yorumlarıyla paylaşılarak günün en çok konuşulan magazin içeriklerinden biri oldu.