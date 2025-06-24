Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanıyor Mu? Sosyal Medya Bu İddiaları Konuşuyor

Gupse Özay ve Barış Arduç boşanıyor mu? Sosyal medya iddialarla çalkalanıyor. İşte son gelişmeler ve çarpıcı detaylar.

Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanıyor Mu? Sosyal Medya Bu İddiaları Konuşuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2025 11:15

Barış Arduç ve Gupse Özay, son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu çiftlerden biri oldu. Özellikle Barış Arduç ve Hande Erçel’in yeni dizisi Aşkı Hatırla gündemi sarstı. Dizideki cesur sahneler, hem Barış Arduç hem de Hande Erçel’in özel hayatlarını tartışmaya açtı. İzleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları, sahnelerin çiftlerin ilişkilerini etkileyip etkilemediğini merak ediyor.

Aşkı Hatırla Dizisi Ayrılık Dedikodularını Alevlendirdi

Aşkı Hatırla dizisinde yer alan sevişme sahneleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçiler, bu sahnelerin hem Barış Arduç ve Gupse Özay çiftini hem de Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Özellikle Gupse Özay’ın son dönemde sergilediği tavırlar dikkat çekti.

Gupse Özay’ın Hamleleri Boşanma İddialarını Güçlendirdi

Gupse Özay, Babalar Günü’nde yalnızca babasıyla ve kızıyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Eşi Barış Arduç’un Babalar Günü’nü kutlamaması sosyal medyada çok konuşuldu. Ayrıca galaya katılmaması ve eşinin yanında yer almaması iddiaları daha da güçlendirdi. Üstelik sosyal medya kullanıcıları, Özay’ın eşiyle olan bir fotoğrafını arşivlediğini ileri sürdü.

 

Henüz Taraflardan Resmi Bir Açıklama Gelmedi

Tüm bu söylentilere rağmen Barış Arduç ve Gupse Özay cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çiftin hayranları, ilişkilerinin bu dedikodulardan etkilenmemesini umut ediyor. Sosyal medyada yorumlar ise hız kesmeden devam ediyor.

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